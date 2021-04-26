Грузоперевозки в аэропорту Трабзон сократились более чем на треть
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Армения демонстрирует свою террористическую сущность как в государственной, так и в диаспорской деятельности - комментарий
Комиссия парламента Турции по расследованию военных преступлений Армении во время 44-дневной войны завершила работу
Инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС предоставлены 30 квартир в бакинском поселке (ФОТО)
Национальный форум НПО Азербайджана выразил отношение к заявлению президента США по т.н. "геноциду армян"
Президент Ильхам Алиев: Я приглашаю компании из дружественных стран к работам по реконструкции на освобожденной от оккупации территории, которая в четыре раза больше территории Люксембурга
Президент Ильхам Алиев: «Зангезурский транспортный коридор» позволит Азербайджану укрепить свою позицию в качестве транспортного и логистического центра Евразии
Президент Ильхам Алиев: Никакой надежды на то, что Армения выполнит требования резолюций Совета Безопасности, не было
Новые международные транзитные маршруты Азербайджана расширят возможности сферы транспорта - министр
Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день использовано более 1,4 миллиона вакцин, что составляет 14 процентов нашего населения
Обеспокоенность в связи с происходящим в Лос-Анджелесе будет доведена до сведения посольства США в Баку - МИД Азербайджана
Признание президентом США вымышленного «геноцида армян» - большая политическая ошибка – азербайджанский депутат
В видеоформате представлено выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ВИДЕО)
Для обеспечения мира в регионе Армения должна отойти от влияния армянской диаспоры - Фахреттин Алтун
НПО Азербайджана решительно осудили ошибочную позицию президента США по вопросу вымышленного «геноцида армян»