Пентагон: слова Байдена о геноциде армян не скажутся на военных отношениях США и Турции

Недавнее заявление американского президента Джо Байдена о так называемом "геноциде армян" не должно отразиться на отношениях Соединенных Штатов и Турции в военной сфере. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не ожидаем каких-либо изменений в военных отношениях с Турцией. Турция - это [наш] союзник по НАТО, - сказал он. - Мы не ожидаем, что это заявление президента, сделанное им в минувшие выходные дни, как-то их затронет".

Кирби также выразил надежду, что американо-турецкие связи в военной сфере будут только укрепляться.

Напомним, что президент США Джозеф Байден использовал слово «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции – Османская империя – якобы совершила в 1915 году «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида армян, а события 1915 года нуждаются в расследовании.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.