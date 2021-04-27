В Турции вводится полный локдаун

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране с 29 апреля по 17 мая в Турции будет действовать полный локдаун. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

“Мы переходим к полному закрытию с 19:00 в четверг, 29 апреля, до 5:00 понедельника, 17 мая”, - заявил Эрдоган.

Он добавил, что в соответствии с новыми эпидемиологическими мерами междугородние поездки будут возможны только при наличии разрешения, а междугородний транспорт будет работать только с 50-процентной загрузкой.

За исключением организаций, которые не подпадают под действие соответствующей директивы Министерства внутренних дел, все субъекты хозяйствования приостанавливают свою деятельность.

По словам президента, во всех школах будут приостановлены очные занятия, также откладываются все экзамены.

Кроме того, торговые сети будут закрыты по воскресеньям, а в другие дни они будут работать только в определенные часы.

Глава государства призвал население строго следовать предписанным правилам с тем, чтобы в кратчайшие сроки ситуацию удалось взять под контроль. “Мы должны быстро сократить количество случаев заражения до менее чем 5 тыс. Иначе мы столкнемся с последствиями во всех сферах, от туризма до торговли и образования”, - предупредил он.