Турция может заморозить оборонный пакт с США после слов Байдена о т.к. "геноциде"

Анкара может приостановить действие турецко-американского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и экономики в ответ на заявление президента США Джо Байдена о так называемом "геноциде армян". Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, турецкое руководство во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом готовится принять меры в связи с заявлением Байдена о событиях 1915 года. В качестве ответного шага в Анкаре, в частности, рассматривают возможность приостановки действия турецко-американского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и экономики, которое было заключено в 1980 году.

Согласно этим договоренностям, США осуществляют финансовую и экономическую помощь Турции, а также оказывают содействие и сотрудничают в развитии и модернизации турецкой военной промышленности и армии.

Напомним, что президент США Джозеф Байден использовал слово «геноцид» в своем заявлении в связи с событиями 1915 года в Османской империи.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции – Османская империя – якобы совершила в 1915 году «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого геноцида армян, а события 1915 года нуждаются в расследовании.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.