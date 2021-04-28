В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,16 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 4 167 263 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает во вторник Министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 346 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 39 057.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 4 167 263, еще у 43 301 человека тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 282 192 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 46 435 343 анализов.