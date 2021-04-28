В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,2 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 4 212 461 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтвержденo еще 341 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 39 398.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 4 751 026, еще у 40 444 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 283 261 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 46 718 604 анализa.