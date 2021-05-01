В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,3 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 4 323 897 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 394 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 40 131.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 4 820 591, еще у 31 891 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 265 287 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 47 261 999 анализов.