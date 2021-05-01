В Турции одобрили применение вакцины «Спутник-V»
Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции одобрило применение вакцины «Спутник-V» на территории страны.
Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
«Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции одобрило применение вакцины «Спутник-V». Российская «Спутник-V» станет третьей вакциной, применяемой на территории Турции», - сказал Коджа.
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