В Турции одобрили применение вакцины «Спутник-V»

Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции одобрило применение вакцины «Спутник-V» на территории страны.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции одобрило применение вакцины «Спутник-V». Российская «Спутник-V» станет третьей вакциной, применяемой на территории Турции», - сказал Коджа.