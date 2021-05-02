Операции ВС Турции на севере Ирака: нейтрализованы 44 террориста

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в сопровождении начальника Генштаба Яшара Гюлера и командующего сухопутными войсками Умита Дюндара побывал на базе на севере Ирака, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Акар сообщил, что операции "Pençe-Şimşek" и "Pençe-Yıldırım" успешно продолжаются. До настоящего момента нейтрализованы 44 террориста, отметил министр.

«Турция полна решимости искоренить терроризм и способна сделать это. В кратчайшие сроки на севере Ирака будут обеспечены мир и спокойствие», - заявил глава ведомства.

Операции "Pençe-Şimşek" и "Pençe-Yıldırım" на севере Ирака были начаты ВС Турции 23 апреля.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес за это время свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.