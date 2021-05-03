В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,48 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 4 480 381 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 340 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 40 844.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 4 875 388, еще у 25 980 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 240 145 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 47 744 338 анализов.