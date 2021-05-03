Турция с 15 мая не будет требовать ПЦР-тесты у прибывающих из ряда стран

Турция с 15 мая не будет требовать ПЦР-тесты на коронавирус у пассажиров, прибывающих из Украины и ряда других стран, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В сообщении на сайте авиакомпании Turkish Airlines (THY) отмечается, что Управление гражданской авиации Турции внесло некоторые изменения в правила посещения Турции иностранцами.

«С 30 декабря 2020 года пассажирам старше 6 лет (за исключением моряков и транзитных пассажиров) при въезде в Турцию необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. С 15 мая 2021 года у пассажиров, прибывающих из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Израиля, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга, Украины и Эстонии, не будут требоваться ПЦР-тесты», - говорится в заявлении.