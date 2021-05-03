Азербайджан импортировал из Турции химпродукты на $100 млн

БАКУ /Trend/ - Турция в январе-марте 2021 года увеличила экспорт химпродуктов в Азербайджан на 30,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 108,501 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

При этом в марте турецкий экспорт химпродуктов в Азербайджан сократился на 3,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года и составил 32,715 миллиона долларов.

В январе-марте 2021 года общий экспорт химпродуктов из Турции вырос на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,310 миллиарда долларов.

В марте 2021 года Турция экспортировала химпродукты на сумму два миллиарда долларов, что на 34,5 процента больше показателя за март 2020 года.

За последние 12 месяцев (март 2020 - март 2021) турецкий экспорт этой продукции составил 18,903 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)