В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,55 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 336 человек, общее число жертв заболевания достигло 41 527.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 929 118, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 28 997 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 38 218 человек, общее число выздоровевших достигло 4 554 037.