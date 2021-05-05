В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,55 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 336 человек, общее число жертв заболевания достигло 41 527.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 929 118, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 28 997 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 38 218 человек, общее число выздоровевших достигло 4 554 037.
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