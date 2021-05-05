Рост товарооборота между Турцией и Азербайджаном в марте превысил $90 млн
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Вице-президент компании Halliburton по Западно-Каспийскому региону посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
Подготовлена Концепция Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы в Баку (Эксклюзив)
Национальная арена гимнастики в Баку полностью готова принять Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Казахстанско-грузинский экономический союз способствует углублению экономических связей – почетный консул
Обучение студентов из социально уязвимых групп в Азербайджане и в этом году будет оплачиваться государством
Азербайджан ведет с НАТО политический диалог по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес - депутат
Шоу с участием азербайджанских исполнителей стало грандиозным событием года на российском телевидении (ФОТО)