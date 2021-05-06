Рост товарооборота между Турцией и Азербайджаном в марте превысил $90 млн

БАКУ /Trend/ - В марте 2021 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 90,473 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 258,310 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В марте турецкий экспорт в Азербайджан составил 188,664 миллиона долларов, а импорт из этой страны – 69,646 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе-марте товарооборот между двумя странами вырос на 182,316 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 668,447 миллиона долларов.

"В указанный период турецкий экспорт в Азербайджан составил 491,883 миллиона долларов, импорт – 176,564 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 187,296 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом, составив 2,221 миллиарда долларов. При этом турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,855 миллиарда долларов, а импорт - 366 миллионов долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)