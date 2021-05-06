Мы отвергаем и не признаем решение правительства Латвии о т.н. «геноциде» армян - Министерство национальной обороны Турции
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел встречу с заместителем премьер-министра - министром обороны Латвии Артисом Пабриксом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу говорится в сообщении Минобороны Турции.
В ходе встречи, которая проходила в режиме видеоконференции, стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной обороны, безопасности, сотрудничества в сфере оборонной промышленности и НАТО.
Между тем в своем другом сообщении Министерство национальной обороны Турции осудило решение парламента Латвии по событиям 1915 года.
«Мы отвергаем и не признаем решение правительства Латвии о так называемом «геноциде», говорится в сообщении оборонного ведомства, размещенном в Twitter.
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Мы отвергаем и не признаем решение правительства Латвии о т.н. «геноциде» армян - Министерство национальной обороны Турции
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