В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,66 млн человек

Турция 8 мая 2021 02:56 (UTC+04:00)
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,66 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 278 человек, общее число жертв заболевания достигло 42 465.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 998 089, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 20 107 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 35 529 человек, общее число выздоровевших достигло 4 662 328.

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