В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,66 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 278 человек, общее число жертв заболевания достигло 42 465.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 998 089, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 20 107 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 35 529 человек, общее число выздоровевших достигло 4 662 328.
Лента новостей
На Кубке мира в Баку сложность моих упражнений выше, чем в двух предыдущих соревнованиях – азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова
Свыше 3 млн просмотров в Twitter интервью Президента Ильхама Алиева BBC – яркое проявление международного внимания – депутат
Интервью, которое не забывается - миллионы смотрят разгром, который устроил журналистке BBC Президент Ильхам Алиев
В Азербайджане очень ответственно подходят к обеспечению кибербезопасности – Лаборатория Касперского
Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финал Кубка мира в Баку в программе с пятью мячами
На Национальной арене гимнастики проходят выступления групповых команд в рамках Кубка мира в Баку (ФОТО)
Кубок мира в Баку - итоги выступления азербайджанских гимнасток в упражнении с обручем и мячом (ФОТО)
ЕС финансирует проект финансовой интеграции и подотчетности, а также программу DIGITAL RE4M в Грузии
Латвия предлагает грузинским компаниям использовать свои порты для оказания логистических услуг при импорте - экспорте в ЕС
ЕС продолжит свою деятельность в Азербайджане по направлениям зеленой экономики - глава представительства
Уверен, в будущем мы найдем способ возобновить международные поездки - глава представительства ЕС в Азербайджане
В Университете АДА прошла выставка и торжественная презентация книги "Ахмедия Джабраилов 100" (ФОТО)
Армянская сторона не выполняет обязательства по международному гуманитарному праву - МИД Азербайджана
Успешная государственная политика, проводимая в сфере развития спорта в Азербайджане, приносит свои плоды – Исмаил Исмайлов
На Кубке мира в Баку всем спортсменкам было выделено необходимое время для тренировок - гимнастка из Греции