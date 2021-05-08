Эрдоган и Лукашенко обсудили двусторонние связи

Турция 8 мая 2021 08:57 (UTC+04:00)
Эрдоган и Лукашенко обсудили двусторонние связи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что собеседники обсудили состояние и перспективы турецко-белорусских отношений, а также региональные вопросы.

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