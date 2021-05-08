Эрдоган и Лукашенко обсудили двусторонние связи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что собеседники обсудили состояние и перспективы турецко-белорусских отношений, а также региональные вопросы.