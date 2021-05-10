В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,7 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 283 человека, общее число жертв заболевания достигло 43 029.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 031 332, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказался результат 15 191 теста.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 25 694 человека, общее число выздоровевших достигло 4 716 918.
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