В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,93 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 236 человек, общее число жертв заболевания достигло 44 537.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 106 862, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 11 472 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 38 814 человек, общее число выздоровевших достигло 4 932 838.