Минобороны Турции сообщило об атаке беспилотников на авиабазу в Диярбакыре
Нападение с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было совершено на 8-ю авиабазу в турецком Диярбакыре. Об этом сообщило в среду Министерство обороны Турции на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Примерно в 00:30 была предпринята попытка атаковать нашу 8-ю главную реактивную базу в Диярбакыре с помощью беспилотников. На базе нет никаких повреждений или пострадавших, <...> приняты необходимые меры", - говорится в коротком сообщении.
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