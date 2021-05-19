Минобороны Турции сообщило об атаке беспилотников на авиабазу в Диярбакыре

Нападение с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было совершено на 8-ю авиабазу в турецком Диярбакыре. Об этом сообщило в среду Министерство обороны Турции на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Примерно в 00:30 была предпринята попытка атаковать нашу 8-ю главную реактивную базу в Диярбакыре с помощью беспилотников. На базе нет никаких повреждений или пострадавших, <...> приняты необходимые меры", - говорится в коротком сообщении.