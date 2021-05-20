В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,98 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 233 человека, общее число жертв заболевания достигло 45 419.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 151 038, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 11 553 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 9 271 человек, общее число выздоровевших достигло 4 980 516.
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