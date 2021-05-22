В Турции число выздоровевших от COVID-19 приблизилось к 5 млн
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 214 человек, общее число жертв заболевания достигло 45 186.
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Турции, общее число погибших достигло 45 840 человек.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 169 951, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 9 528 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 852 человека, общее число выздоровевших достигло 4 998 639.
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