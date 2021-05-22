Чавушоглу и Столтенберг обсудили подготовку к саммиту НАТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Как сообщают дипломатические источники в Анкаре, стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится 14 июня, документ «НАТО 2030», который сыграет роль в определении курса альянса на последующие 10 лет, а также межафганские переговоры.
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