Чавушоглу и Столтенберг обсудили подготовку к саммиту НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщают дипломатические источники в Анкаре, стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится 14 июня, документ «НАТО 2030», который сыграет роль в определении курса альянса на последующие 10 лет, а также межафганские переговоры.