Польша закупит у Турции 24 ударных БПЛА

Польша намерена закупить у Турции 24 ударных БПЛА. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире радио-24, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«В арсенале Польши никогда не было подобного вида вооружения. Переговоры о закупке БПЛА завершены», - сказал министр.

Блащак подчеркнул, что БПЛА турецкого производство уже прошли все необходимые испытания и доказали свою эффективность.

По его словам, беспилотная авиация превратилась в фактор сдерживающей силы против потенциальных угроз.

Глава оборонного ведомства Польши добавил, что соглашение о поставках турецких БПЛА будет подписано в понедельник, 24 мая в ходе официального визита президента Анжея Дуды в Турцию.

Поставки первых четырех БПЛА будут осуществлены в 2022 году.