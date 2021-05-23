Польша закупит у Турции 24 ударных БПЛА
Польша намерена закупить у Турции 24 ударных БПЛА. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире радио-24, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
«В арсенале Польши никогда не было подобного вида вооружения. Переговоры о закупке БПЛА завершены», - сказал министр.
Блащак подчеркнул, что БПЛА турецкого производство уже прошли все необходимые испытания и доказали свою эффективность.
По его словам, беспилотная авиация превратилась в фактор сдерживающей силы против потенциальных угроз.
Глава оборонного ведомства Польши добавил, что соглашение о поставках турецких БПЛА будет подписано в понедельник, 24 мая в ходе официального визита президента Анжея Дуды в Турцию.
Поставки первых четырех БПЛА будут осуществлены в 2022 году.
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