В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,02 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 197 человек, общее число жертв заболевания достигло 46 268.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 186 487, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 7 839 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 11 202 человека, общее число выздоровевших достигло 5 024 313.