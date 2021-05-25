Иран импортировал из Турции зерновые на сумму свыше $60 млн

БАКУ /Trend/ - Турция в январе - апреле 2021 года увеличила экспорт зерновых и бобовых культур в Иран вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 66,349 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В апреле турецкий экспорт зерновых и бобовых культур в Иран возрос в 3,6 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года и составил 13,230 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе - апреле в целом увеличила экспорт зерновых и бобовых культур на 15,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,773 миллиарда долларов.

В апреле Турция экспортировала зерновые и бобовые культуры на 753,495 миллиона долларов, что на 26,9 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (апрель 2020 - апрель 2021 годов) турецкий экспорт зерновых и бобовых культур составил 7,664 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)