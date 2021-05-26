Австрия наращивает импорт химпродукции из Турции

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – апреле 2021 года увеличила экспорт химпродукции в Австрию на 27,5 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 30,416 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В апреле Турция увеличила экспорт химпродукции в Австрию на 53,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года - до 8,677 миллиона долларов.

Турция в январе - апреле в целом увеличила экспорт химпродукции на 25,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,466 миллиарда долларов.

В апреле Турция экспортировала химпродукцию на сумму 2,162 миллиарда долларов, что на 69,5 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (апрель 2020 - апрель 2021 годов) турецкий экспорт этой продукции составил 19,789 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)