Иран более чем наполовину увеличил импорт стали из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе – апреле 2021 года экспорт стали из Турции в Иран вырос на 56,3 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 16,271 миллиона долларов.

Об этом сообщили в Trend в Министерстве торговли Турции.

В апреле 2021 года объем экспорта стали из Турции в Иран достиг 4,302 миллиона долларов в стоимостном выражении, что на 143 процента больше, чем в апреле прошлого года.

В январе – апреле 2021 года сумма экспорта стали из Турции возросла на 36,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,465 миллиарда долларов.

В апреле 2021 года в целом Турция экспортировала сталь на сумму 1,675 миллиарда долларов, что на 84,2 процента больше показателя за тот же месяц 2020 года.

За последние 12 месяцев (апрель 2020 – апрель 2021) турецкий экспорт этой продукции составил 14,063 миллиарда долларов.

(Редактор: Надир Насиров)