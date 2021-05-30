В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,09 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 137 человек, общее число жертв заболевания достигло 47 271.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 235 978, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 7 656 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 11 180 человека, общее число выздоровевших достигло 5 094 279.