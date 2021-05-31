Эрдоган объявил о частичном снятии COVID-ограничений

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в понедельник о частичном снятии ограничений, введенных ранее властями в рамках борьбы с коронавирусом нового типа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

Ранее жителям республики было запрещено выходить на улицу в будние дни с 21:00 до 05:00, а также в субботу и воскресенье.

Кроме того, в стране с 1 июня кафе и рестораны смогут принимать у себя посетителей при условии соблюдения всех необходимых мер предосторожности.