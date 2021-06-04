Казахстанский импорт автомобилей из Турции превысил $16 млн
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ЕБРР выделил узбекским банкам $15 млн на кредитование бизнеса, открываемого женщинами-предпринимательницами
У Азербайджана и Ярославской области есть хорошие перспективы взаимодействия по ряду сфер – губернатор
В Кыргызстане создана временная депутатская комиссия по изучению вопроса строительства дороги «Север-Юг»
АБР и Туркменистан активизируют усилия по углублению регионального сотрудничества на платформе ЦАРЭС
ОАЭ и Люксембург создают Объединенный экономический комитет, первая сессия состоится на полях выставки Expo 2020 Dubai