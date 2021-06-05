Свыше семи тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 94 человека, общее число жертв заболевания достигло 47 976.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 276 468, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 6 169 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 617 человек, общее число выздоровевших достигло 5 147 610.