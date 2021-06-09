США демонстрируют стремление к сотрудничеству с Турцией - Чавушоглу

США демонстрируют стремление к сотрудничеству с Турцией по многим направлениям.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

“Мы видим, что США хотят сотрудничать с нами не только по вопросам Ливии и Сирии, но и во многих сферах от Средиземного и Черного морей до Кавказа”, - сказал Чавушоглу.

Глава турецкого МИД также коснулся темы возможной передачи Анкаре американских ЗРК Patriot.

“Это не обязательно должны быть “Patriot”. Если США не дадут гарантий в отношении "Patriot", мы можем получить системы ПВО и у других наших союзников”, -сказал, в частности, турецкий дипломат.