В Турции растет число зарегистрированных компаний с азербайджанским капиталом (Эксклюзив)

Турция 18 июня 2021 12:52 (UTC+04:00)
В Турции растет число зарегистрированных компаний с азербайджанским капиталом (Эксклюзив)
В Азербайджане снимают фильм о турецкой журналистке Фулье Озтюрк, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
В Азербайджане снимают фильм о турецкой журналистке Фулье Озтюрк, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
Сария Мамедова стала лауреатом международного конкурса &quot;Пушкин и Гоголь в Италии&quot;
Сария Мамедова стала лауреатом международного конкурса "Пушкин и Гоголь в Италии"
В Баку покажут гармонию воды и цвета
В Баку покажут гармонию воды и цвета
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Баку и Абшеронском районе пройдут сельскохозяйственные ярмарки (ФОТО) Общество 13:16
В Азербайджане снимают фильм о турецкой журналистке Фулье Озтюрк, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО) Культура 13:03
Увеличивается число авиарейсов в Баку из краснодарского аэропорта Транспорт 13:01
Завтра пассажирские автобусы в Баку работать не будут Общество 13:01
Агдам очищают от мин Общество 12:58
В Турции растет число зарегистрированных компаний с азербайджанским капиталом (Эксклюзив) Турция 12:52
Главный претендент на пост президента Ирана проголосовал на выборах Политика 12:49
Жителям Кувейта запретили выезжать из страны без полной вакцинации от коронавируса Арабские страны 12:46
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено 30 заразившихся Израиль 12:39
Сария Мамедова стала лауреатом международного конкурса "Пушкин и Гоголь в Италии" Культура 12:38
То, что МИД Армении говорит о международном праве, является верхом лицемерия – официальный Баку Политика 12:28
Глава МИД Франции считает важным решение лидеров России и США начать стратегический диалог Европа 12:27
МИД Азербайджана обратился к международным правозащитным организациям Политика 12:19
Сохраняется динамика роста инвестиций в обрабатывающую промышленность Акмолинской области Казахстана Бизнес 12:01
Узбекское швейное предприятие намерено увеличить объем годового экспорта Бизнес 11:35
Студенческий кредитный фонд расширит доступ к высшему образованию в Азербайджане - министр Общество 11:34
В Украине задержан гражданин Азербайджана за участие в незаконных вооруженных формированиях в Сирии - СГБ (ВИДЕО) Общество 11:33
В Бакинской высшей школе нефти открылись новые специальности в рамках программы MBA Общество 11:28
Азербайджан объявил в международный розыск ряд армянских бизнесменов - Генпрокуратура Происшествия 11:14
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 653 новых случая, 4 летальных исхода Кыргызстан 10:48
Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане закупит оборудование Тендеры 10:46
НПЗ в Туркменистане закупит металлопродукцию ИКТ 10:43
Стоимость азербайджанской нефти превышает $74 за баррель Энергетика 10:42
Перевалка грузов из Румынии через порты Турции превысила 2 млн тонн Турция 10:36
В Баку покажут гармонию воды и цвета Культура 10:35
Азербайджан и Россия провели двусторонние консультации по Каспию Политика 10:26
Безналичные платежи в Азербайджане растут двузначными темпами - MasterCard (Эксклюзив) Экономика 10:24
Турецкий порт Чанаккале принял в январе–апреле 2021 г. около 1 млн тонн грузов Турция 10:23
Израиль передаст Палестинской автономии 1,2 миллиона доз вакцины от COVID-19 Израиль 10:21
"Спутник V" не планируют менять из-за индийского штамма коронавируса Россия 10:13
В Туркменистане собрано более половины урожая пшеницы Бизнес 10:10
Болгария предупредила контрактора по строительству IGB Энергетика 10:01
Иран импортировал из Турции электротовары на сумму свыше $50 млн Турция 09:57
Новые проекты Бакинского порта поспособствуют привлечению новых видов грузов (Эксклюзив) Экономика 09:56
Начались поиски тела военнослужащего, утонувшего в озере в Кельбаджаре - МЧС Общество 09:50
Нефть продолжает дешеветь на дорогом долларе Энергетика 09:35
ПРООН поддержит Узбекистан в дальнейшем продвижении интеграции целей устойчивого развития Узбекистан 09:22
Сокращается трудовая миграция из Турции в Казахстан Турция 09:15
Узбекистан значительно увеличил импорт зерновых из Турции Турция 09:10
Азербайджан увеличивает импорт химпродуктов из Турции Турция 09:07
Доходы госбюджета Китая в январе - мае выросли до $1,5 трлн Финансы 08:55
В правительстве Японии выступили за проведение Олимпиады без зрителей Другие страны 08:42
TRACECA повышает привлекательность маршрутов на всех участках коридора Европа-Кавказ-Азия (ИНТЕРВЬЮ) Транспорт 08:34
Европейские фондовые рынки изменились разнонаправленно на заявлениях ФРС Финансы 08:24
Сенат утвердил Криса Инглиса директором по кибербезопасности Белого дома США 08:09
Экспорт сельхозпродукции из Ирана вырос на 20 процентов по весу Экономика 07:53
USAID предоставит Грузии грант на сумму 67 миллионов долларов Финансы 07:36
В Узбекистане заложен первый камень города Новый Андижан Строительство 07:34
В Иране голосуют на президентских выборах Иран 07:30
ОАЭ заинтересованы вакциной "Спутник V" Арабские страны 07:01
В ходе стрельбы в Аризоне 12 человек получили ранения, один погиб США 06:43
ВВС США планируют получить стелс-истребители шестого поколения США 06:35
В Мексике соучастника убийства журналиста приговорили к 32 годам тюрьмы Другие страны 06:12
ФРГ намерена выделить Сенегалу €20 млн на вакцины от коронавируса Другие страны 05:51
Португальские власти закроют Лиссабон на выходные из-за COVID-19 Европа 05:27
Эмиссар США обсудит в Сеуле 19-23 июня политику Вашингтона в отношении Пхеньяна США 05:06
Площадь лесных пожаров в России достигла 55,6 тыс. га Россия 04:45
Полиция Швейцарии задержала одного человека после обыска эвакуированного поезда Европа 04:32
Сборные Колумбии и Венесуэлы сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу Спорт 04:14
В Китае развивают коммерческую службу роботакси Транспорт 04:00
Байден сделал федеральным праздником и выходным днем день отмены рабства США 03:29
На востоке России произошло землетрясение Россия 03:09
Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова как к диалогу с США, так и к противостоянию Другие страны 02:48
Первый "тройник" в сезоне "Формулы-1" открывается этапом во Франции Спорт 02:30
Сирены воздушной тревоги звучат в граничащих с сектором Газа районах Израиля Израиль 02:09
Проверка линии метро в Мехико после обрушения выявила многочисленные дефекты Другие страны 01:53
В посольстве США в Кабуле произошла вспышка коронавируса Другие страны 01:24
ЕВРО-2020: Сборная Нидерландов одержала победу над сборной Австрии и вышла в плей-офф Спорт 01:15
Moderna в июне увеличит поставки в Канаду вакцин до 8,5 млн доз Другие страны 01:12
Глава LVMH Арно с $200 млрд обогнал Безоса в рейтинге богатейших людей мира Финансы 00:55
США сделали исключения из санкций по Сирии, Ирану и Венесуэле для операций против COVID-19 США 00:37
ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа Арабские страны 00:21
ЮНКТАД призвана обеспечить реализацию принципа «Единого окна» в Туркменистане Бизнес 00:01
Президент Замбии объявил 21-дневный траур в память умершего Кеннета Каунды Другие страны 17 июня 23:46
Кыргызская авиакомпания Air Manas заходит на авиарынок Грузии Транспорт 17 июня 23:31
500 простаивающих малых шахт были восстановлены по всему Ирану за два года Экономика 17 июня 23:23
В Словении впервые с октября 2020 года за сутки не выявили летальных исходов от COVID-19 Европа 17 июня 23:06
Эрдоган и Байден не достигли договоренности по С-400 Турция 17 июня 22:38
S&P прогнозирует снижение долга узбекского горно-металлургического комбината Узбекистан 17 июня 22:23
Сборная Бельгии победила Данию и вышла в плей-офф Спорт 17 июня 22:11
На озерной системе Узбекистана будет создана рекреационная зона Туризм 17 июня 22:06
Азербайджан может стать одним из новых источников поставок газа в Украину Экономика 17 июня 22:06
Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана на 21% Энергетика 17 июня 21:58
Конгрессмены США поддержали отмену резолюции, санкционировавшей войну в Ираке США 17 июня 21:40
Российский «Нэфис Косметикс» намерен увеличить объём поставок в Туркменистан Бизнес 17 июня 21:34
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на западе ФРГ Европа 17 июня 21:17
О свадебных церемониях времен Лермонтова, или Видеомост между азербайджанским и российским музеями (ФОТО) Культура 17 июня 20:36
Представители ВВС Азербайджана примут участие в учениях «Анатолийский орёл – 2021» Политика 17 июня 20:12
Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Латвией в рамках программ НАТО Политика 17 июня 20:09
К тушению пожара в Хачмазе привлечен вертолет МЧС Происшествия 17 июня 20:00
Минэнерго Турции продлило лицензию TPAO на разведку нефти и газа Энергетика 17 июня 19:25
В Турции возросло количество зарегистрированных туркменских компаний Турция 17 июня 19:05
На мировых рынках вырос спрос на турецкие ковры – министерство Турция 17 июня 18:40
Предложения AmCham нашли отражение в госпрограммах Азербайджана Экономика 17 июня 18:22
Герой Замин Рагимов: Если бы вы знали, где я сейчас стою, то преклонили бы колени и поцеловали эту землю… (ВИДЕО) Социум 17 июня 18:20
МИД России указал на важность решения проблемы предоставления карт минных полей на освобожденных территориях Азербайджана Политика 17 июня 18:06
Россия поддерживает скорейший запуск работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном Политика 17 июня 18:01
Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере человеческих ресурсов Азербайджан 17 июня 17:59
Всячески поддерживаем шаги, направленные на нормализацию диалога между Баку и Ереваном – Захарова Политика 17 июня 17:59
В Азербайджане представлены все инструменты «Лаборатории Касперского» для защиты критической инфраструктуры Экономика 17 июня 17:55
Все новости