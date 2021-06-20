Министры обороны США и Турции обсудили ситуацию в Афганистане

Министр обороны США Ллойд Остин в субботу в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил вопросы сохранения постоянного дипломатического присутствия в Афганистане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона.

Руководители оборонных ведомств "обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и сохранения постоянного дипломатического присутствия в Афганистане". "Министр [Остин] подчеркнул важность давних отношений между США и Турцией в сфере обороны и поблагодарил министра [Акара] за постоянные контакты и сотрудничество по вопросам мира и безопасности", - заключили в Минобороны США.