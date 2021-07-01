В Турции с сегодняшнего дня смягчаются коронавирусные ограничения

В Турции с сегодняшнего дня смягчаются ограничения в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает Trend со ссылкой на "Анадолу", власти Турции объявили об очередном ослаблении мер по борьбе с коронавирусом COVID-19. Решение было принято на фоне улучшения эпидемситуации в стране.

Согласно циркуляру Министерства внутренних дел республики, с сегодняшнего дня будут полностью отменены комендантский час и сняты ограничения на междугородние поездки.

Кроме того, с упомянутой даты снова откроются все рабочие места и кинотеатры, которые приостановили свою деятельность в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей без ограничения количества гостей в помещениях и на открытом воздухе.

Кроме того, свадебные церемонии на открытом воздухе будут проводиться без ограничения количества гостей.

Концерты и фестивали будут разрешены при соблюдении ранее установленных правил предосторожности.

Парки, сады, места для пикников и кемпинги также будут открыты для посетителей.

Наряду с этим, отменяется обязательный карантин для прибывающих из Бангладеш, Бразилии, ЮАР, Индии, Непала, Шри-Ланки.