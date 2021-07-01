Эрдоган: В Турции применили свыше 50 млн доз вакцин от COVID-19

По состоянию на четверг, 1 июля, в Турции применили уже свыше 50 млн доз вакцин от коронавируса нового типа (COVID-19). Об этом сообщил в четверг в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Вакцины являются самым эффективным оружием в борьбе с пандемией. По состоянию на 1 июля в нашей стране применили уже свыше 50 млн доз вакцин от коронавируса», - написал глава государства.

Эрдоган выразил уверенность в том, что благодаря вакцине TURKOVAC турецкого производства, которая вскоре начнет активно применяться, борьба с коронавирусной инфекцией станет более масштабной и эффективной.

Сильная система здравоохранения, решимость медработников и чуткость граждан позволят Турции в скором времени достичь желаемой цели, добавил глава государства.