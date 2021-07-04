В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,31 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 45 человек, общее число жертв заболевания достигло 49 874.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 440 368, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 4 537 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 4 913 человек, общее число выздоровевших достигло 5 310 769.