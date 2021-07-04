В Турции нейтрализованы два террориста
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Хаккяри нейтрализованы два террориста.
Об этом сообщает министерство внутренних дел страны, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, террористы были нейтрализованы в рамках операции Eren-14, организованной при поддержке БПЛА и ударных БПЛА жандармерии.
Операция продолжается подразделениями командования, специальных бригад жандармерии и специальными бригадами полиции.
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