В Турции выявлены случаи заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс"

БАКУ /Trend/ - В трех провинциях Турции выявлены случаи заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс".

Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр сказал, что число провинции, где выявлены случаи заражения штаммом "Дельта" выросло до 30.

По его словам, состояние их здоровья в норме, болезнь не переносится тяжело.

Коджа добавил, что число случаев заражения штаммом "Дельта" продолжает увеличиваться, и их количество достигло 284-х.