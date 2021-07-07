В Турции введено более 54,57 млн доз вакцины от COVID-19
В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 54,57 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
По данным ведомства, в общей сложности более 36,58 миллиона человек получили первые дозы, а более 16,04 млн человек прошли полную вакцинацию.
За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 4 446 пациентов.
Зафиксировано еще 5 299 случаев заражения и 37 летальных исходов.
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