Турция приветствует резолюцию СБ ООН о продлении доставки гуманитарной помощи в Сирию через КПП “Джилвегезю"

Анкара приветствовала резолюцию Совета Безопасности ООН о продлении доставки гуманитарной помощи через КПП "Джилвегезю" в районе Рейханлы турецкой провинции Хатай на северо-запад Сирии на следующие 12 месяцев, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

“Гуманитарная помощь ООН через этот пункт пересечения границы имеет важное значение для продолжения эффективного реагирования на гуманитарный кризис в Сирии, а также для региональной стабильности и безопасности”, - говорится в заявлении МИД Турции.

“В связи с этим мы приветствуем обновление трансграничного механизма ООН, который действует через Турцию с целью удовлетворения потребностей сирийского народа”, - добавили в ведомстве.

Согласно коммюнике, Турция ожидает, что Совет Безопасности ООН и ключевые международные игроки продемонстрируют такой же конструктивный подход к международным усилиям, направленным на поиск прочного решения сирийского кризиса, в частности на реализацию политического процесса в этой стране.

“Турция и впредь будет оказывать решительную поддержку в разрешении гуманитарного кризиса в Сирии, а также будет вносить активный вклад в сохранение режима прекращения огня и продвижение политического процесса”, - заверили в МИД.