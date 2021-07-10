Иран увеличил импорт автомобилей из Турции более чем на 50 процентов

БАКУ /Trend/ - В январе – апреле 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Иран вырос на 51,7 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 31,328 миллиона долларов.

Об этом сообщили в Trend в Министерстве торговли Турции.

В апреле 2021 года объем экспорта автомобилей из Турции в Иран увеличился в 4,5 раза по сравнению с показателем апреля прошлого года и достиг 8,775 миллиона долларов.

В январе – апреле 2021 года сумма экспорта автомобилей из Турции возросла на 34,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 10,153 миллиарда долларов.

В апреле 2021 года Турция экспортировала автомобилей на сумму 2,465 миллиарда долларов, что в 3,1 раза больше показателя за тот же месяц 2020 года.

За последние 12 месяцев (апрель 2020 – апрель 2021) турецкий экспорт этой продукции составил 28,125 миллиарда долларов.

(Редактор: Надир Насиров)