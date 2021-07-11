Микроавтобус с мигрантами опрокинулся в Турции, есть погибшие и раненые

БАКУ /Trend/ - Микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов, опрокинулся, а затем загорелся в турецком городе Ван, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате ДТП погибли 12 мигрантов, еще 20 получили травмы разной степени тяжести.

На место происшествия были привлечены пожарные бригады, скорая помощь и сотрудники жандармерии. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.

Других подробностей не сообщается.