Микроавтобус с мигрантами опрокинулся в Турции, есть погибшие и раненые
БАКУ /Trend/ - Микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов, опрокинулся, а затем загорелся в турецком городе Ван, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате ДТП погибли 12 мигрантов, еще 20 получили травмы разной степени тяжести.
На место происшествия были привлечены пожарные бригады, скорая помощь и сотрудники жандармерии. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.
Других подробностей не сообщается.
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