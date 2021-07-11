На вооружение турецкой армии поступили системы РЭБ нового поколения

На вооружение ВС Турции переданы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения Sancak. Об этом в Twitter сообщил глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир, опубликовав соответствующее видео, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Системы обеспечат значительное преимущество турецкой армии в полевых условиях за счет отключения систем стратегической связи противника, отметил он.

Демир также перечислил основные характеристики новых систем: высокая мобильность, высокая выходная мощность в широкой полосе, микширование / коммутация в различных типах и режимах, демодуляция и прочие.