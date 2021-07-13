Товарооборот между Турцией и Азербайджаном превысил $179 млн

Турция 13 июля 2021 00:01 (UTC+04:00)
Товарооборот между Турцией и Азербайджаном превысил $179 млн

БАКУ /Trend/ - В мае 2021 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном сократился на 411 тысяч долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 179,548 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В мае турецкий экспорт в Азербайджан составил 144 миллиона долларов, а импорт из этой страны – 35,548 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе - мае товарооборот между двумя странами вырос на 292,422 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,2 миллиарда долларов.

"В указанный период турецкий экспорт в Азербайджан составил 835 миллионов долларов, импорт – 365 миллионов долларов", - сказали в ведомстве.

В прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 187,296 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом, составив 2,221 миллиарда долларов. При этом турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,855 миллиарда долларов, а импорт - 366 миллионов долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)

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