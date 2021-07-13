Азербайджан увеличил импорт стали из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе–июнь 2021 года экспорт стали из Турции в Азербайджан возрос на 4,7 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 48,195 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июне экспорт стали из Турции в Азербайджан вырос на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 9,388 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе – июне 2021 года увеличила экспорт стали на 54,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,208 миллиарда долларов.

В июне Турция экспортировала сталь на 2,025 миллиарда долларов, что на 81 процент больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт стали составил 15,868 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)