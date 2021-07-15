Трудовая миграция из Турции в Узбекистан выросла в разы

БАКУ /Trend/ - Число поездок граждан Турции в Узбекистан с целью трудоустройства в январе – июне 2021 года значительно выросло.

Об этом сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

В указанный период число турецких граждан, посетивших Узбекистан по линии İŞKUR, выросло в 2,6 раза по сравнению с январем – июнем прошлого года, составив 223.

В целом в отчетный период по линии İŞKUR за рубеж выехал 6 171 гражданин Турции, что на 33,5 процента больше, чем в январе – июне 2020 года.

В июне по линии İŞKUR работой были обеспечены 106 625 турецких граждан.

Из общего числа трудоустроенных 34 процента составили женщины, 66 процентов – мужчины. При этом 98,9 процента соискателей получили работу в частном секторе.

В июне 2021 года число безработных в Турции составило 2,95 миллиона, из которых 48 процентов – женщины, 52 процента – мужчины.

(Редактор: Константин Шапиро)