Порты Турции перевалили более 1 млн тонн грузов из Португалии

Турция 16 июля 2021 09:37 (UTC+04:00)
Порты Турции перевалили более 1 млн тонн грузов из Португалии
В Туркменистане обнародовано число зарегистрированных интернет-магазинов
В Туркменистане обнародовано число зарегистрированных интернет-магазинов
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